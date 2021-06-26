Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 привел в ярость австрийских болельщиков

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Фаны сборной Австрии крайне раздражены тем фактом, что сборная Украины с третьего места вышла в плей-офф Евро-2020 и в 1/8 финала получила не самого грозного соперника. Команда Андрея Шевченко сразится со Швецией. А сборная Австрии, обыгравшая нашу сборную на групповом этапе, будет биться с более грозным соперником - сборной Италией.

По сведениям журнала FootBoom, поклонники сборной Австрии не скрывали своего возмущения, публикуя в социальных сетях множество нелицеприятных комментариев. Украина вышла в плей-офф, и это их очень разозлило, информируют Экономические новости.

В издание Huber пишут: Хорошо известно, что УЕФА симпатизирует странам Восточной Европы. Известно, что Австрия не дает взяток и не подкупает футбольных чиновников. Сколько денег отвалила Украина УЕФА, чтобы те закрыли глаза на их грязные делишки?

В издании Anulu также не стесняется в выражениях: От таких вещей просто тошнит от футбола. Украина намеренно, на 99 процентов, проиграла, чтобы не выйти на Италию. Я не верю в оправдания Шевченко, что дескать его игроков покинули силы. Нет сомнений, со шведами они будут рвать и метать все 90 минут на поле!

Сокрушаются и в издании Stefan: А справедливость-то где? Австрия самоотверженно боролась за победу с украинцами. Но нам достался более сильный соперник, чем Украине, котора просто слила нам матч. УЕФА считает это нормальным? Почему бы им не попытаться наказать Украину? В конце концов, всем очевидно, если даже нет прямых и очевидных доказательств.

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В издании Grol тоже негодуют: Очень надеялись, что Украина не попадет в плей-офф. Австрия болела за Словакию и Польшу. Но украинцам невероятно повезло. Теперь они встречаются со Швецией, самой слабо командой в плей-офф.

В издании Poiss также были лаконичны: Это невероятно, не так ли? Австрия набрала шесть очков, выиграла два матча на групповом этапе и заняв второе место. Но ее шансы на выход в 1/4 финала ничтожны. Украина, каким-то чудом победившая Северную Македонию и, вероятно, намеренно, проигравшая Австрии, будет противостоять Швеции. Как это вообще возможно! Я в глубоком потрясении. Это неправильно. Такое не должно происходить!

Стоит отметить, что сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 только благодаря тому, что в последнем туре группы Е Швеция в драматическом матче переиграла Польшу, а Испания с разгромным счетом победила Словакию.

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