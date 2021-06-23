Сегодня на Евро-2020 решится судьба сборной Украины по футболу

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Судьба сборной Украины по футболу решится в среду, 23 июня, на чемпионате Евро-2020. Команда Андрея Шевченко заняла третье место в группе С и вынуждена дожидаться результатов последних матчей группового этапа, чтобы все же выйти в плей-офф.

Нашей сборной необходимо финишировать в квартете лучших команд, занявших третьи места в подгруппах, чтобы попасть в число 16 лучших. Уже точно известно, что украинцы обойдут финнов, поэтому нашей сборной достаточно опередить команды в группе F или E, информируют Экономические новости.

В группе Е нашу сборную устроит, если Польша не сможет обыграть Швецию, а Испания проиграет Словакии или победит с разницей более чем в два мяча. Также допустима победа испанцев, но матч должен быть сыгран с минимальным счетом (1-0, 2-1).

Если же нашей сборной не подфартит с этой группой, то останется последняя надежда на группу F. Здесь команде Шевченко повезет, если случится крупное поражение (как минимум в три мяча), Германии против Венгрии или Португалии против Франции.

Пока же рейтинг команд, которые находятся на третьем месте в своих группах, выглядит следующим образом:

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1. Чехия — 4 очка

2. Швейцария — 4 очка

3. *Португалия — 3 очка, голы: +1

4. Украина — 3 очка, голы: −1

5. Финляндия — 3 очка, голы: −2

6. *Испания — 2 очка, голы: 0

* — Команды, которые пока не провели матчи 3-го тура группового этапа.

Добавим, что если сборная Украины всё же выйдет из группы с третьего места, то в 1/8 финала Евро-2020 она сыграет либо с победителем группы «E» (Швеция/Словакия/Испания/Польша), либо с победителем группы «F» (Франция/Португалия/Германия/Венгрия).