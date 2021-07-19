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«Dr. Eisenfaust»: Виталий Кличко отмечает свой 50-й День рождения

Главная » Последние новости » Новости спорта » "Dr. Eisenfaust": Виталий Кличко отмечает свой 50-й День рождения
 
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Виталий Кличко, или как его называли на ринге - доктор Айзенфауст" (что в переводе с немецкого - "железный кулак"), экс-чемпион мира по боксу и нынешний политик, празднует свое 50-летие и оглядывается на жизнь без серьезных поражений.

Этот человек действительно не знает поражений: бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе и нынешнему мэру Киева Виталию Кличко исполняется 50 лет. Украинец уже может оглянуться на невероятную карьеру спортсмена и политика, которая, вероятно, не имеет аналогов в мире. Об этом пишет немецкое издание Stern, информируют Экономические новости.

Виталий Кличко, сын украинского офицера и учительницы начальной школы, родился в небольшом селе в Кыргызстане. Когда его отец служил в Чехословакии в начале 1980-х годов, Кличко вместе со своим братом Владимиром, который был примерно на пять лет младше, впервые познакомились с боевыми искусствами. Вернувшись в Киев, на родину своего отца, Виталий занялся кикбоксингом и быстро отпраздновал успех.

Виталий Кличко также был чемпионом мира по кикбоксингу

Чего не знают многие любители спорта: До того как Кличко перешел в профессиональный бокс в начале 1990-х годов, он в общей сложности шесть раз становился чемпионом мира по кикбоксингу, после чего также стал чемпионом мира по любительскому боксу. Однако большая звезда бокса Виталия Кличко взошла в 1999 году, когда он завоевал титул чемпиона мира по версии WBO после серии из 24 побед нокаутом над Херби Хиде — тоже, разумеется, нокдауном во втором раунде.

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В 2000 и 2003 годах последовали его единственные два поражения в качестве профессионального боксера, хотя и здесь нельзя говорить о настоящих поражениях. Сначала ему пришлось прекратить бой из-за разрыва сухожилия, а спустя три года он провел один из самых знаковых боксерских поединков всех времен. В июне 2003 года он провел жестокий боксерский поединок с британцем Ленноксом Льюисом.

Хотя Кличко лидировал по четырем из шести оценок судей, врач на ринге снял украинца с боя из-за рваных ран над левым глазом Кличко, к его же огромному сожалению. Но и благодаря этому эпическому поединку с Льюисом — который, кстати, избежал матча-реванша, уйдя на пенсию — Виталий оказался на абсолютном боксерском Олимпе и в дальнейшем считался эталоном всех времен и народов.

Вернув себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе в 2004 году, он еще трижды защищал свой титул нокаутом, после чего несколько травм — в том числе спины и колена — заставили его взять перерыв почти на четыре года. Однако спортсмен ростом 2,03 метра вернулся на ринг в 2008 году и благополучно продолжил свой спортивный путь. В 2012 году, после еще десяти в основном чистых побед, он окончательно повесил перчатки.

Вот почему никогда не было боя против его брата Владимира

В итоге Кличко 47 раз выходил на боксерский ринг для профессионального боя. Он покидал ринг победителем 45 раз, 41 из которых — нокаутом. Кстати, несмотря на то, что якобы промоутеры и спонсоры предлагали суммы до 100 миллионов долларов, бой между двумя братьями Виталием и Владимиром так и не состоялся. Причина: они отказались от него по просьбе своей мамы Нади. «Материнское сердце не вынесло бы такой борьбы», — сказал однажды Владимир в интервью российской газете «Московский комсомолец».

Начало политической карьеры после окончания эры бокса

После завершения карьеры Кличко активизировал свои политические амбиции. Уже в период своей активной деятельности он баллотировался на пост мэра Киева в 2006 и 2008 годах. В апреле 2010 года он был избран председателем прозападной партии УДАР, а в 2013 году стал ее кандидатом в президенты. Однако в 2014 году он снял свою кандидатуру, чтобы сосредоточиться на выборах мэра Киева.

В 2014 году он также занял пост главы киевской мэрии, в 2015 и 2020 годах был переизбран народом и занимает этот пост бессменно по сей день, несмотря на многочисленные бурные этапы в украинской политике. Кличко также опирается на стабильность в личной жизни: Виталий женат на бывшей модели Наталье Егоровой с 1996 года. У пары трое детей: сын Егор-Daniel родился в 2000 году, затем Елизавета-Victoria (2002 г.) и Макс (2005 г.) — названный, кстати, в честь иконы немецкого бокса Макса Шмелинга. «Я всегда поддерживала его и всегда следовала за ним», — сказала Наталья Кличко в интервью «Welt».

О том, что Кличко всегда был не только высококлассным спортсменом, но и довольно много успевал, свидетельствует его учебная практика. После окончания школы он изучал спортивную дисциплину, чтобы стать педагогом, а затем продолжил изучать спортивную науку. С 2000 года он даже имеет официальную докторскую степень. Тема его диссертации — «Спортивный талант и развитие талантов».

Академическая карьера Кличко доказывает, что он не только высоко летает в спорте, но и много думает. После окончания школы он изучал спорт в качестве преподавателя, а затем спортивную науку. С 2000 года он даже имеет официальную докторскую степень. Тема его диссертации — «Спортивный талант и развитие талантов».

Пока что остается только гадать, приведет ли его целеустремленность к тому, что он станет главой украинского государства. Виталий Кличко, безусловно, способен на это. До сих пор, за свои 50 лет жизни, он, по крайней мере, преуспел во всем, к чему прикасался. Поражение кажется практически невозможным…
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 187

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