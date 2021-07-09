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Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал лучшую вакцину от COVID-19

Главная » Последние новости » Новости общества » Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал лучшую вакцину от COVID-19
 
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В Украине на данный момент есть несколько видов вакцин и не утихают споры, какая из них лучше защищает от COVID-19

Глава минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что все вакцины, которые сейчас доступны в Украине, являются эффективными от COVID-19. Поэтому лучшим является тот препарат, который предлагает пациенту его семейный врач. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на заявление Виктора Ляшко в комментарии ТСН.

Все завезенные вакцины в Украину имеют необходимые сертификаты от ВОЗ. Поэтому они лучшие и хорошо защищают организм человека от вируса.

«Поверьте мне, лучшая вакцина та, которая у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса. Это мы видим на примере тех стран, где сегодня разгулялась «Дельта», а это — Великобритания и Испания «, — отметил Ляшко.

В Украине сейчас идет активная вакцинация тремя видами вакцин. В данном случае речь идет о AstraZeneca, Sinovac, Pfizer. Но не так давно появилась вакцина американского производства Johnson & Johnson. Ее главной отличительной особенностью является то, что ее нужно вводить только один раз.

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Всего в Украине привили 3,2 миллиона человек, 1,02 миллиона человек полностью вакцинированы.

 
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