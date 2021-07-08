Всемирный день шоколада-2021: сколько стоит самый дорогой шоколад в мире

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Всемирный день шоколада, который отмечается 7 июля - прекрасный повод насладиться шоколадом. Но хотя шоколадки обычно можно найти в любом супермаркете и они стоят не больше нескольких долларов, некоторые виды этого лакомства продаются по смехотворно высоким ценам.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Такие компании, как Debauve & Gallais, Knipschildt’s и To’ak, выпустили свой собственный шоколад, каждый со своей особой изюминкой. Но самый дорогой шоколад в мире — это Le Chocolate Box от Simon Jewelers.

Этот набор, оцененный в колоссальные 1,5 миллиона долларов, представляет собой изысканное сочетание десерта и украшений, которым смогут насладиться и позволить себе лишь немногие избранные.

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К каждой коробке со сладостями также подаются браслеты, ожерелья и кольца, инкрустированные драгоценными камнями от Simon Jewelers. Это, бесспорно, самые дорогие шоколадные конфеты в мире.

Однако Le Chocolate Box был в основном рекламным трюком, поэтому, как сообщает сайт Ventured, он больше нигде не доступен.

Еще один шоколад, который входит в список самых дорогих в мире, — это темный шоколад премиум-класса To’ak, который намного более доступен по цене по сравнению с Le Chocolate Box. Компания использует редкие эквадорские какао-бобы для создания своих продуктов. Сообщается, что компания To’ak продала одну 50-граммовую плитку своего шоколада за 400 долларов.

«Если бы это зависело от нас, мы бы предпочли, чтобы нас называли самым ценным шоколадом в мире», — сказал соучредитель компании Джерри Тот Theceomagazine.

Он также сообщил, что компания выдерживает какао-бобы в бочках из-под коньяка из французского дуба в течение четырех лет. «По той же причине, что бренды виски берут больше за свои старые бутылки, мы берем больше за наш шоколад», — пояснил он.

Старейший шоколадный дом Debauve & Gallais пользуется большим спросом на свои кондитерские изделия. Коллекция Le Grand Louis XVI стоит около 900 долларов за коробку и считается самым дорогим предложением в бизнесе. Учитывая, что эта коробка из 35 темных шоколадных конфет содержит до 99% лучшего какао в мире, легко понять, почему.