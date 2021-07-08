СБУ выявила крупнейшую нелегальную криптовалютную майнерскую ферму в Украине
На территории облэнерго в Виннице выявлена крупнейшая на сегодняшний день в Украине криптовалютная майнинговая ферма.
Как информируют Экономические новости, об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг.
Как данным СБУ, было конфисковано около пяти тысяч единиц компьютерной техники.
Подпольная ферма по добыче криптовалюты была создана жителями Киева и Винницы на бывшем складе на территории винницкого областного энергетического предприятия. Она незаконно потребляла электроэнергию из сети, что могло привести к обесточиванию жителей целых районов города, отмечает СБУ.
По оценкам экспертов, ежемесячные потери от этих действий составляли около 5-7 миллионов гривен.
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На сегодняшний день это крупнейшая криптовалютная ферма, обнаруженная украинскими правоохранительными органами, отмечает СБУ. Было конфисковано почти 5 тысяч единиц компьютерной техники.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все лица, связанные с деятельностью подпольной майнинг фермы.
СБУ выясняет также, были ли к этому незаконному промыслу причастны руководители энергетических компаний.