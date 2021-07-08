ОБСЕ: Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается

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Ситуация с безопасностью на линии разграничения на Донбассе на востоке Украины ухудшается, заявила представитель ОБСЕ Хайди Грау. Количество нарушений перемирия растет, возникают трудности с передвижением наблюдателей.

«В последние две недели наблюдается рост числа нарушений режима прекращения огня. Общее число нарушений растет, а ситуация с безопасностью на участках линий разграничения и вокруг них ухудшается», — сообщила Грау в коммюнике ОБСЕ, опубликованного в четверг, информируют Экономические новости.

Наряду с этим Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и преднамеренном повреждении технических средств и оборудования, — добавила она.

«Я вынуждена констатировать, что стороны до сих пор не продемонстрировали свою готовность устранить нарушения режима прекращения огня, отмеченные СММ». — заявила Грау.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе сделала такое заявление после безрезультатной встречи контактной группы в среду.

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Соглашение «о полном и всеобъемлющем прекращении огня» между украинскими войсками и пророссийскими боевиками на Донбассе вступило в силу почти год назад — 27 июля. Переговорщики от Украины, России и ОБСЕ достигли этого в рамках, так называемой, Контактной группы.

По подсчетам экспертов, продолжающиеся с 2014 года боевые действия между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией боевиками на востоке Украины унесли жизни более 13 000 человек.