Самые интересные и яркие моменты чемпионата по футболу Евро-2020

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Евро-2020, за которым пристально наблюдали футбольные фанаты по всему миру, почти подошел к концу. В этом году было немало интересных событий, которые вызвали бурю эмоций от отчаяния и гнева до слёз.

Экономические Новости перед финальным матчем вспоминают самые яркие моменты чемпионата.

Для Украины самым ярким стал мачт со Шведами, после которого наши болельщики кричали на всю страну! Главным героем стал молодой игрок Артем Довбик, забивший победный и столь желанный гол:

Артем Довбик установил рекорд, забив на 120 минуте самый поздний гол на чемпионатах Европы, который принес команде победу. Этот рекорд держался с 1984 года — тогда игрок сборной Франции Мишель Платини забил Португалии на 118 минуте и 53 секунде.

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А вот возмущение английских СМИ вызывал поступок капитана украинской сборной Андрея Ярмоленко, который не дал нападающему Яремчуку подать руку сопернику Гарри Магуайру во время четвертьфинала ЕВРО 2020. Более того, он выкрикнул в адрес англичанина что-то довольно резкое. В прессе назвали поступок «странным» и не до конца поняли, почему украинец так себя повел.

Во вчерашнем матче фанаты также были вне себя от ярости. Так, нидерландский арбитр Данни Маккели назначил очень спорный пенальти во время игры англичан и датчан:

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Также вчера во время матча Англии и Дании был забит рекордный 11 автогол! На Евро-2020 команды забили 11 автоголов — больше, чем за всю историю предыдущих чемпионатов Европы вместе взятых.

11-м автоголом текущего континентального первенства стал мяч Симона Кьяера, забитый в собственные ворота в полуфинальном матче с Англией. На всех предыдущих чемпионатах Европы — было забито только девять автоголов.

Симон Кьяер, Getty Images

А самым милым событием стала история с маленькой немецкой болельщицей, которая очень близко к сердцу приняла поражение своей команды. Агрессивные фаны затравили ребёнка в социальных сетях, после чего валлиец Джоэл Гьюза начал собирать деньги для того, чтобы продемонстрировать, что не все английские фанаты злые и ужасные. Люди начали активно переводить средства, но семья девочки решила передать их на благотворительность, в Unicef.

Осталось посмотреть, чем закончится финал чемпионата Европы по футболу, в котором силами померяются команды Англии и Италии. Этот матч, скорее всего, также будет очень волнительным и напряженным.