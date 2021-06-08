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Арктический ледяной щит тает быстрее, чем прогнозировали ученые

Главная » Последние новости » Новости общества » Арктический ледяной щит тает быстрее, чем прогнозировали ученые
 
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Ученые встревожены результатами последних исследований, которые демонстрируют аномально быстрое таяние ледников в Арктике, задача которых отражать солнечный свет и «охлаждать» нашу Планету.

Как отмечают учёные, ледников, отражающихся солнечный свет, становится все меньше, а тёмной воды, которая поглощает тепло, все больше. Такой дисбаланс приводит к тому, что Земля постепенно нагревается, информируют Экономические новости со ссылкой на Guardian.

Толщина Арктических льдов постепенно истончается и уменьшается. По мнению учёных, именно толщина ледяных щитов является очень точным индикатором всего происходящего в Арктике.

И если температура в Арктике повышается вследствие таяния ледников, это значит, что температура на планете также повышается.

Как отмечает руководитель исследования Университетского колледжа Лондона Робби Маллет, арктический лёд служит своеобразной изолирующей прослойкой, которая предупреждает нагревание океаном атмосферы планеты зимой, а также является защитой океана от солнечного света в летнюю пору.

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Подобные изменения ледникового прорытия в Арктике, по заявлению учёных, будет способствовать усилению аномально высокой температуры, а также
частым наводнениям в Северном полушарии планеты.

Кроме того, повышение уровня океана послужит спусковым механизмом к возникновению береговой эрозии и частых штормов.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 25

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