Украина проведет сухопутные военные учения с США, Польшей, Литвой

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Украина, США, Польша и Литва проведут крупные военные учения в западной части Украины в конце июля, сообщили в понедельник украинские военные, что станет вторым раундом военных учений с участием Киева и иностранных партнеров за этот месяц.

Учения «Три меча-2021», в которых примут участие более 1200 военнослужащих и более 200 боевых машин, продлятся с 17 по 30 июля на Яворовском полигоне во Львовской области, информируют Экономические новости.

«Три меча-2021″ создадут благоприятные условия для развития и эффективной координации подразделений государств-партнеров, с целью улучшения качества и повышения уровня боевых возможностей», — говорится в заявлении украинских военных.

На прошлой неделе Украина и США начали военные учения «Си Бриз» с участием более 30 стран в Черном море и на юге Украины, несмотря на призывы России отказаться от этих учений.

Учения «Си Бриз 2021» проводятся на фоне роста напряженности между НАТО и Москвой, которая в прошлом месяце заявила, что произвела предупредительные стрельбы и сбросила бомбы на пути следования британского военного корабля, чтобы вытеснить его из акватории Черного моря у берегов аннексированного Крыма.

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Отношения между Киевом и Москвой резко обострились после захвата Россией украинского Крыма и части Донбасса, а также поддержки Россией боевиков на востоке Украины.

Украина заявила, что призывала НАТО ускорить вступление Украины в альянс через План действий по членству и приветствовала заявление Альянса, подтверждающее возможное вступление Украины в этот военный альянс.