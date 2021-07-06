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Тысячи человек в Индии стали жертвами мошенничества с COVID-вакциной — СМИ

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Тысячи людей в Индии стали жертвами мошенничества с вакциной от COVID-19: вместо прививки от коронавируса им сделали инъекции солевого раствора.

По оценкам, 2500 человек получили солевой раствор на 12 ненастоящих участках вакцинации в рамках широкомасштабной аферы. Вишал Такур, высокопоставленный чиновник полицейского управления Мумбаи, сказал, что организаторы взяли с жертв от 10 до 17 долларов за укол такого раствора. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Власти заявили, что жертвы мошенничества прибыли на вакцинацию после того, как им сказали, что им сделают прививки вакциной Oxford-AstraZeneca. Однако они стали что-то подозревать после того, как их вакцины не были зарегистрированы в онлайн-системе отслеживания вакцинации правительства Индии, сообщает New York Times.

У людей также возникли подозрения после того, как рабочие, делавшие имитационные прививки, сказали им, что они работают в определенных больницах, которые не соответствуют тем, что указаны в сертификатах на вакцины, которые они получили.

Тысячи человек в Индии стали жертвами мошенничества с COVID-вакциной — СМИ

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Очередь в центр вакцинации в Мумбаи в апреле.

Фото Фариха Фаруки / Getty Images

Власти конфисковали более 20 000 долларов у подозреваемых, которые действовали в течение последних двух месяцев.

Полиция Мумбаи арестовала 14 человек, причастных к мошенничеству, включая врачей и медицинских работников, которые производили поддельные флаконы и сертификаты на вакцины. Как отмечает CNN, преступникам предъявлены обвинения в мошенничестве, покушении на убийство и преступный сговор.
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