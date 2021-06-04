«Метр воды в доме»: Мариуполь затопило в результате сильного ливня. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » "Метр воды в доме": Мариуполь затопило в результате сильного ливня. ФОТО "Метр воды в доме": Мариуполь затопило в результате сильного ливня. ФОТО

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Люди просят помощи у спасателей

В Мариуполе всю ночь шел сильный дождь, который привел к затоплению не только дорог, но и домов. Обильные осадки выше нормы создали множество аварийных ситуаций. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Telegram-канал Контакт-центра.

Жители сообщают, что в поселке Ляпино затопило дома. На фото видно, что в огородах и садах стоит вода. Люди, которые проживают в частном секторе, обратились за помощью к спасателям, так как самостоятельно справиться с такой масштабной проблемой они не могут.

Почти из каждого района Мариуполя поступили сообщения о том, что обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках. А виной всему то, что крыши домов просто не выдерживали такого количества осадков и начинали течь, затапливая помещения внутри.

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«Бул. Морской 38 сильно течёт крыша, топит квартиры по всем этажам, течет по электрощитовой, может быть замыкание», — написала местная жительница Олеся.

Такая же ситуация произошла и в Приморском районе – вода залила 4 этажа в доме №9 по проспекту Лунина. Стоит отметить, что по площади Лунина стремительно текли целые реки.

В Центральном районе по бульвару Шевченко, 93 залило квартиры с 9 по 4 этажи.

«По счетчикам льется вода. Искрится все. Так и до пожара недолго. Деревянные двери разбухли и люди с трудом могут попасть домой. Надо проверить ливневки. Раз они не справляются совсем. Ждать капитальный ремонт крыши нет возможности», — сообщили местные жители.

Кроме того во многих дворах были повалены деревья. Это очень опасно. Так как не раз в Украине был зафиксирован случай, когда в результате такой непогоды страдали люди.