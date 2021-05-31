В Украине станет больше иностранных студентов

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В парламенте готовят законопроект для увеличения количества иностранных студентов в Украине

Депутаты планируют увеличить количество иностранных студентов на 20 тыс. ежегодно. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт Слуги народа, об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука» рассказал народный депутат фракции «слуг народа», председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

«В Украине сейчас учатся более 70 тыс. иностранных студентов, но есть определенные ограничения. Сейчас есть инициатива комитета образования и науки, которую мы в ближайшие недели будем выносить на рассмотрение парламента, чтобы наши университеты смогли сделать прыжок на внешние рынки», — сказал Сергей Бабак.

По его словам, сегодня обучение иностранцев в Украине разрешено только на двух языках — украинском и английском. Поэтому украинские учебные заведения теряют внешние рынки.

«Речь идет о том, чтобы позволить обучение в отдельных группах иностранцев на любом языке. Например, университеты на Волыни или во Львове могут делать это на польском языке и забирать их студентов к нам, а не отдавать наших туда. В Закарпатье учить венгерский, в Черновцах румынском языках, в Одессе на болгарском языке», — объясняет председатель комитета.

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По подсчетам депутатов, внедрение такой системы существенно увеличит университетские бюджеты.

«Мы посчитали, что потенциал этого закона — это плюс 20 тыс. студентов-иностранцев. Ежегодно это минимум 1,2 млрд грн в бюджеты университетов и плюс 4 млрд грн в бюджеты местных общин. Надо дать университетам возможность зарабатывать», — считает Сергей Бабак.