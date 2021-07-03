Машину два раза подкинуло в воздухе: в Днепре столкнулись две иномарки. ФОТО. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Новости общества » Машину два раза подкинуло в воздухе: в Днепре столкнулись две иномарки. ФОТО. ВИДЕО Машину два раза подкинуло в воздухе: в Днепре столкнулись две иномарки. ФОТО. ВИДЕО

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Удар был такой силы, что одно авто несколько раз перевернулось, а второе загорелось

В Днепре произошло масштабное ДТП на Набережной Победы около трех часов ночи. Столкнулись два легковых автомобиля. От удара одно авто загорелось. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали авто марки BMW и Toyota. Водитель машины Toyota совершала разворот когда в нее на большой скорости врезался BMW. Удар был такой силы, что Toyota несколько раз перевернулась, протаранило столб и остановку. Только потом оно снова вылетело на трассу. На момент аварии в авто находились два человека. Девушка-водитель 1991 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Ее пассажир был доставлен в больницу.

В BMW находилось пять человек. После столкновения авто загорелось. Но водитель вместе с пассажирами успели покинуть машину самостоятельно до приезда спасателей. Все они получили травмы различной степени тяжести и вместе с пассажиром авто Toyota были госпитализированы в больницу на карете скорой помощи. Пожарные локализовали пожар в 3:22 и ликвидировали его в 3:53. Площадь возгорания составила 8 кв.м.

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На место аварии также прибыли следователи, которые устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.