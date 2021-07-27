Нейро-лингвистическое оружие против страны-агрессора: В Сети обсуждают идею Мендель

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Юлия Мендель решила подарить Пескову свою книгу

Экс-пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу. Сегодня, 27 июля, новоиспеченная писательница решила передать свою книгу «Все мы президенты» «коллеге» Дмитрию Пескову. Как передают Экономические Новости, эта идея насмешила социальные сети. В частности, Процишин Богдан пошутил о том, что Украина впервые использовала нейро-лингвистическое оружие против страны-агрессора:

Отметим, что сам российский «коллега» Песков решил «ознакомиться» с творением украинки.

Напомним, ранее Юлия Мендель написала книгу, а украинцы предложили множество альтернативных вариантов названий для этого произведения. Кроме того, соцсети удивило то, что в книге экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского чаще упоминается бывший президент Петр Порошенко.

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