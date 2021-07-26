У переболевших COVID-19 уровень IQ может снизиться в среднем на 7 пунктов, — исследование

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Ученые пришли к такому выводу после многочисленных исследований

Как выяснили ученые COVID-19 может ухудшать умственные способности людей. Исследование было опубликовано 22 июля. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на медицинский журнал The Lancet.

Для проведения были взяты данные 81 337 пациентов, которые в течение января – декабря 2020 года прошли тест на определение интеллекта (Great British Intelligence Test, GBIT) и опросник по COVID-19. Ученые отмечают, что выборка пациентов была основана на демографических и социальных параметрах. В учет брался возраст человека, пол, раса, уровень образования, доход, имеющиеся осложнения со здоровьем. Но при этом не читывались осложнения, которые появились после COVID-19.

По результатам исследования было обнаружено, что люди, вылечившиеся от COVID-19, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит по сравнению с контрольной группой.

Учеными были выявлены некоторые отклонения. В частности, отклонение уровня интеллекта в соответствии с GBIT у тех, кто переболел COVID-19 и не нуждался в ИВЛ, составило -0,26. Если пациенту во время лечения COVID-19 потребовалось подключение к ИВЛ, то его отклонения уже составили -0,47 (в классическом тесте на интеллект показатель -0,47 соответствует семибалльной разнице в IQ).

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