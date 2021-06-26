Жители оккупированного Луганска массово жалуются на появление рептилий в канализационных сетях (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Жители оккупированного Луганска массово жалуются на появление рептилий в канализационных сетях (ФОТО) Жители оккупированного Луганска массово жалуются на появление рептилий в канализационных сетях (ФОТО)

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Жители оккупированного Луганска в массовом порядке жалуются на то, что в их жилища через канализационные каналы стали проникать якобы опасные змеи.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщает Telegram-канал «Журналистика со вкусом».

Согласно данным канала, к жителям восточной части Луганска регулярно проникают надоедливые рептилии. Но подобные жалобы встречаются и в других районах.

«В Луганске мы свыклись с тем, что нам необходимо жить в обстоятельствах, при которых вода из кранов течет по особому расписанию. Но обитатели восточных микрорайонов вынуждены бороться с иной трудностью — змеями в канализации», — пишет ресурс.

Он объяснил, что рептилии укрываются в канализации из-за экстремальной жары, которая обрушилась на всю Украину в этом июне. В результате некоторые особи проникли в квартиры жителей Луганска прямо из туалетов.

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Согласно опубликованным кадрам, канализационные каналы Луганска полны полозы. Это неядовитые и совершенно безобидные животных. Но жители Луганска все же очень недовольны этими непрошенными гостями.

В целом, согласно данным ресурса, в течение семи лет после оккупации водопроводные и канализационные системы «Л/ДНР» сильно обветшали. Наиболее печальная ситуация с этим сложилась в Брянке, Кировске и Ровеньках.