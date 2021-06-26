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В сети появились яркие фотожабы на тему потопа во Львове

Главная » Последние новости » Новости общества » В сети появились яркие фотожабы на тему потопа во Львове
 
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В пятницу, 25 июня, на следующий день после того, как сильный разрушительный ураган с сильными ливнями обрушился на Львов, в социальных сетях стали появляться сатирические фотожабы об этом стихийном бедствии.

Как информируют Экономические новости, первые шутливые фотографии были опубликованы в группе «Так люблю той Львів, що бракує ми слів» в соцсети Facebook.

В сети появились яркие фотожабы на тему потопа во Львове

На фото изображены две подружки в летних платьях, которые стоят по колено в воде, а в руках они держат туфли и радостно хохочут. В беседе между собой они сопоставляют обилие атмосферных осадков во Львове с океаном.

А на фотожабе, опубликованной пользователем Анатолием Горбачем на своей Facebook-странице, изображены молодые девушки, погруженные в воду по шею. Они пытаются добраться вплавь от автостоянки до очередного автобуса, который стоит в воде, словно катер.

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В сети появились яркие фотожабы на тему потопа во Львове

Вместе с тем, несмотря на веселье, Львов все же пережил сильное потрясение, вызванное мощными ливнями. Ураган свалил десятки деревьев, повредил машины, порвал электролинии и попортил кровли на жилых домах.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 92

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