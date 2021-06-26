В Одессе неожиданно изменился цвет Черного моря (ВИДЕО)

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У побережья Одессы Черное море окрасилось в натуральный черный цвет. Местных жителей и туристов такого явления откровенно озадачило.

В самый разгар курортного сезона, на пирсе 195 в Одессе обратили внимание на природную аномалию: водная поверхность Черного моря почернела. Видео опубликовал телеграм-канал «Подслушано Одесса», информируют Экономические новости.

На видео хорошо видно, как обычно, совершенно чистая морская вода неожиданно меняет цвет, и вблизи береговой линии сохраняется плотный темный цвет, как будто в ней находится мазут. Впрочем, природа этого явления пока не установлена.

В соцсетях активно обсуждается возможный вред здоровью человека после пребывания в такой воде. Часть пользователей убеждена, что изменение окраса обусловлено появлением в воде различных водорослей, другие же не рекомендуют вовсе купаться в Черном море этим летом.

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Похожая ситуация, кстати, произошла и в 2019 году. Тогда у побережья возле Рузановки в Одессе цвет моря поменялся из-за скопления огромного количества водорослей. По свидетельству местных жителей, вода имела мерзкий запах, напоминающий запах гниющих растений, и была заметно почерневшей.