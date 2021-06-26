Пыльная буря в Украине должна стихнуть после дождей в эти выходные

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Пыльная буря "Астраханский суховей" в левобережной Украине прекратится после ожидаемых осадков в этот уик-энд.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Института гидрометеорологии Украины Вера Балабух.

«На данный момент картина существенно изменилась в лучшую сторону, невзирая на незначительную концентрацию в атмосфере пыли. Ожидается, что дожди в выходные дни очистят атмосферу от этих загрязнений, а циклон, который принесет влагу, приведет к понижению температуры на несколько градусов на следующей неделе», — рассказал специалист.

В то же время она обратила внимание на то, что ночные температуры в украинских городах и областях на следующей неделе будут держаться на уровне выше 20 градусов по Цельсию.

Балабух напомнила, что 19-20 июня в Каспийском регионе были отмечены пыльные бури.

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«Поднявшаяся на существенную высоту пыль в атмосферных потоках из Калмыцкого региона через Ставропольский край и Азовское море добралась до Украины. В результате на протяжении нескольких дней подряд наблюдалась дымка и снижение уровня видимости», — разъяснила она.