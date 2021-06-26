Курьез: Стадо диких кабанов неожиданно нагрянуло к отдыхающих туристам на пляже (ВИДЕО)
Стадо диких свиней было запечатлено на видео, бегущих прямо сквозь толпу пляжников. Двое из этих животных оказались взрослыми, а другие - детенышами.
Необычное видео разместила на своей странице в Facebook женщина из Германии, которая в это время отдыха на пляже. В то же время она не пояснила, в какой из стран это случилось, передают Экономические новости.
» А в это время у моря … » — так прокомментировала свое видео она.
На этом ролике можно наблюдать, как два зрелых кабана и детеныши бегут вместе прямо по пляжу. Животных не отпугивает даже то, что вокруг множество посетителей пляжа. Отдыхающие с интересом следили за этой сценой, а часть из них даже записывала происходящее на камеры.
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Доброго ранку!
Навіть кабани на морі😂
Відео: Wiktoria Doroguscz
Опубликовано Криниця мисливця Среда, 23 июня 2021 г.