Курьез: Стадо диких кабанов неожиданно нагрянуло к отдыхающих туристам на пляже (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Курьез: Стадо диких кабанов неожиданно нагрянуло к отдыхающих туристам на пляже (ВИДЕО) Курьез: Стадо диких кабанов неожиданно нагрянуло к отдыхающих туристам на пляже (ВИДЕО)

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Стадо диких свиней было запечатлено на видео, бегущих прямо сквозь толпу пляжников. Двое из этих животных оказались взрослыми, а другие - детенышами.

Необычное видео разместила на своей странице в Facebook женщина из Германии, которая в это время отдыха на пляже. В то же время она не пояснила, в какой из стран это случилось, передают Экономические новости.

» А в это время у моря … » — так прокомментировала свое видео она.

На этом ролике можно наблюдать, как два зрелых кабана и детеныши бегут вместе прямо по пляжу. Животных не отпугивает даже то, что вокруг множество посетителей пляжа. Отдыхающие с интересом следили за этой сценой, а часть из них даже записывала происходящее на камеры.