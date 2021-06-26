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«Гробы от Louis Vuitton и косметика для усопших»: В Киеве проходит выставка похоронной культуры (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Гробы от Louis Vuitton и косметика для усопших": В Киеве проходит выставка похоронной культуры (ВИДЕО)
 
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Выставка современной похоронной культуры проходит в эти дни в Киеве на улице Большая Житомирская, 33. Организаторами является Союз похоронных организаций, кладбищ, моргов и работников крематориев Украины.

Как информируют Экономические новости, о данном мероприятии, которое проходит под лозунгом «Мы все будем там», сообщил телеканал Киев.

Собравшиеся продемонстрировали модные тенденции в одежде, прическе и макияже мертвецов, а также в декорировании гробов. Тем временем модели демонстрировали одежду для покойников. Их возят по выставке прямо в гробу. По мнению участниц, данная процедура предоставляет возможность поучаствовать человеку на собственной церемонии похорон.

Что же касается гробов, то их цена может доходить до 10 000 долларов. Например, были представлены не только люксовые, но и дизайнерские экземпляры, декорированные фирменным логотипом Louis Vuitton и персонажами анимационных фильмов.

В экспозиционном пространстве имеется специализированная фотозона, где гости с увлечением делают фото прямо на фоне гробов и похоронных принадлежностей.

Читайте: Рим, Париж, Иерусалим...: Киев может оказаться гораздо древнее

Целью организации тематической экспозиции, как утверждают организаторы, является формирование ритуальной культуры и совершенствование предоставления похоронного сервиса в Украине.

Кстати, посещение этой выставки платное. Однако по какой-то причине цена билетов, которые реализуются через вебсайт организаторов, не указана.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 37

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