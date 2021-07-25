Выбитые окна и ободранные фасады: как выглядит оккупированный Донецк. ФОТО

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Оккупационные власти не сбираются восстанавливать поврежденные здания

В оккупированном Донецке во время активных боевых действий пострадало много зданий. Местные жители периодически в социальных сетях выкладывают новые фотографии того, что происходит в городе. Судя по ним оккупационные власти совсем не спешат восстанавливать поврежденные строения. Потому что по-прежнему стоят с выбитыми окнами и ободранными фасадами. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на публикацию в Twitter пользователя Виктора Костылина.

На фото можно заметить здания, которые расположены в районе Октябрьском. Он находится не так далеко от аэропорта города. Напомним, в районе аэропорта в свое время велись полноценные боевые действия не один день. Поэтому совершенно не удивительно, что здания настолько повреждены.

Несмотря на то, что активная фаза войны завершилась, оккупационные власти Донецка не спешат возобновлять разрушенные жилые районы города.

По словам Виктора Костылина, фотографии были сделаны возле 21-й больницы Донецка.

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Ранее в социальной сети были опубликованы кадры разрешенной автостанции, от которой ничего не осталось. Хотя до оккупации она обслуживала очень много автобусов по разным направлениям.