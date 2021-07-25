Курьез: в Херсоне горе-любовник застрял в окне, когда пробирался к бывшей. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » Курьез: в Херсоне горе-любовник застрял в окне, когда пробирался к бывшей. ФОТО Курьез: в Херсоне горе-любовник застрял в окне, когда пробирался к бывшей. ФОТО

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Когда на место прибыла полиция мужчина еле дышал

В Херсоне мужчина придумал интересный способ, как можно попасть в дом к своей экс-возлюбленной. Но не рассчитал и застрял в окне. Как бы комично не выглядела эта ситуация, для горе-любовника она могла закончиться летальным исходом. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «Діло».

Инцидент произошел около 15:00 на улице Университетской. Местная жительница вызвала полицию, потому что ее пьяный бывший сожитель не хотел выходить из квартиры, информирует пресс-служба патрульной полиции области.

Когда на место происшествия прибыли представители патрульной полиции, то они заметили очень странную картину. Мужчина висел в окне и практически не дышал. Еще немного и он бы полностью потерял сознание и погиб. Когда все это случилось владелица квартиры находилась у своей соседки. После она пришла домой и помогла полиции вытащить из окна мужчину. На место также прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшего.

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«Женщина рассказала, что поссорилась с бывшим сожителем и выгнала его из дома», — сказали правоохранители.