Руслан Стефанчук рассказал об общенациональном проекте управления страной

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В Украине на этапе подготовки находится общенациональный проект управления страной

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о том, что в Украине готовится общенациональный проект управления страной. Он сможет дать много преимуществ и играют важную роль для государства. Ведь поможет наладить государственные процессы, которые так важны.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на интервью Руслана Стефанчука в программе «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24».

«Мы сейчас наладили работу планирования деятельности по формированию государственной политики в Украине, где мы от обещаний президента и комплексной программы Кабинета министров спустились до самого нижнего уровня. В августе или сентябре — это инсайд — должна быть презентация IT-программы, которая называется условно Project UA, где будет прописано все: от верхнего уровня до нижнего, что мы должны за три года планирования изменить в стране», — рассказал Руслан Стефанчук.

Стефанчук отметил, Зеленский этот вопрос держит на контроле и поэтому хочет видеть результат. Он также отметил, многие законопроекты длительное время рассматриваются в стенах Верховной Рады, но решение по некоторым из них по сей день не принято. Голосования затягиваются без объективных на то причин. Поэтому такую систему нужно модернизировать, чтобы видеть результаты работы Кабинета министров и каждого депутата в отдельности.

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