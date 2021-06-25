Как сейчас выглядят знаменитые ТОП-модели 90-х годов. ФОТОрепортаж

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Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Клаудиа Шиффер стали одними из первых кто покорил мировой подиум

ТОП-модели 90-х годов были очень яркими. Ими восхищались миллионы людей по всему миру. И даже сейчас, когда они уже давно на пенсии, их имена часто вспоминают.

Синди Кроуфорд была не просто супермоделью, она также была актрисой кино и телевидения и ведущей MTV. Ее внешностью восхищались многие. Она стала самой узнаваемой моделью в 90-х годах. Ее карьера началась в 16 лет. Тогда ее снимок сделал фотограф для местной газеты. Через 2 года красотка занимает 2-е место в конкурсе модельного агентства Elite Model Management. Больше всего поклонникам запомнилась родинка над губой модели. Но в одно время ее скрывали даже на обложках самых известных глянцев.

На протяжении своей карьеры она появлялась на обложках более 500 журналов и ходила по подиумам ведущих дизайнеров — Chanel, Versace, Dolce&Gabbana, DKNY, Christian Dior, Valentino и многих других.

Сейчас модель замужем и воспитывает двоих детей.

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Немецкую модель Клаудию Шиффер заметили в ночном клубе Дюссельдорфа в 17 лет в 1987 году. К 90-м годам она уже стала полноценной моделью. Девушка успела стать музой практически для каждого дизайнера, который выпускал свои наряды в это время. Карл Лагерфельд выбрал ее лицом Chanel, она снималась в рекламных кампаниях для крупных брендов (Balmain, Giorgio Armani, Alberta Ferretti, Escada, Fendi, Max Mara, D&G), появилась на обложках более 1000 журналов, чем удерживает мировой рекорд Гиннеса.

Шиффер замужем и воспитывает троих детей. Иногда она появляется на обложках модных глянцев.

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Карьера Кейт Мосс началась в 15 лет. Черно-белые фото сделаны в аэропорту для журнала The Face, сразу сделали ее популярной, что позволило ей подписать контракт с Calvin Klein в 1992 году. Хотя девушка сильно выбивалась среди остальных моделей, она смогла задать новый стиль, который получил название «героиновый шик».

Многие критики считают, что ее тонкая фигура является причиной нереалистичных стандартов тела в модельной индустрии и анорексии у многих девушек.

Кейт воспитывает дочь, которая пошла по ее стопам и уже блистает на мировых подиумах.

Наоми Кэмпбелл сломала барьеры своим невероятным успехом в модельной индустрии — она ​​была первой темнокожей моделью, появившейся на обложках журналов Time, французского, итальянского и британского Vogue. Кэмпбелл представляла бренды Prada и Ralph Lauren, а также снялась в нескольких музыкальных клипах с Мадонной и Майклом Джексоном.

Удивительно то, что в свой 51 год модель продолжает работать и часто появляется на подиуме. Не так давно у нее появилась дочь, которую, скорее всего, родила ей суррогатная мама. Наоми Кэмпбелл не замужем.