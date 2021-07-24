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В Великобритании создали мужские туфли за $150 тысяч с золотой стелькой. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » В Великобритании создали мужские туфли за $150 тысяч с золотой стелькой. ФОТО
 
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На такую пару обуви производители обещают пожизненную гарантию

В Великобритании создали одну из самых дорогих пар обуви. Ее производством занялась компания Дом Боргезе из Бирмингема. Это мужские туфли, которые украшены драгоценными камнями, а стелька выполнена из золота. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «Новости Ю».  

Броги изготовлены дизайнером Кристофером Шеллисом из кожи винного цвета. За свое творение мастер хочет выручить не меньше 150 тысяч долларов. Но как уверяет компания, что эта пара обуви стоит своих денег. К тому же они предлагают покупателю пожизненную гарантию на свой товар. 

Модный дом предлагает полуботинки со стельками, покрытыми золотом, носить вместе с платиновым поясом стоимостью 60 тысяч фунтов и кожаной курткой, цена которой 36 тысяч фунтов.

В Великобритании создали мужские туфли за $150 тысяч с золотой стелькой. ФОТО

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Дизайнер отметил, что вдохновение он получил от роскошного стиля королевы Елизаветы I, коронованой в 1558 году.

Пока нет информации удалось ли найти покупателя на это творение. Но создатели уверены, что он не заставит себя ждать. Мужские туфли действительно выглядят очень привлекательно. Они смогут дополнитель любой образ.

В Великобритании создали мужские туфли за $150 тысяч с золотой стелькой. ФОТО

 
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