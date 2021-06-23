«Все море в этой нечисти»: В Азовском море туристов атакуют морские блохи (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Все море в этой нечисти": В Азовском море туристов атакуют морские блохи (ВИДЕО) "Все море в этой нечисти": В Азовском море туристов атакуют морские блохи (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

На побережье Азовского моря отдыхающие в этом сезоне подвергаются нападению блох, широко известных как морские блохи. Их укусы чрезвычайно неприятны и могут вызывать зуд, покраснение и серьезные аллергические реакции.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщается в видеозаписи, которая был размещен в социальных сетях туристом, остановившимся на азовском курорте.

«На данный момент в море их чрезвычайно много. Все море в данной нечисти. Укусы болезненны и отвратны. Они есть по всему пляжу, большие и мелкие. Фокус в том, что все море в этих блохах. Все всецело, весь пляж. Люди плавают в них. Некоторые люди мучаются аллергией, некоторые нет», — сказал автор видео.

Турист также снял на видео блох в море и про то, как они нападают на пловцов.

Кроме того в Азовском море уже зафиксировали первых медуз. Отмечается, что скоро ожидают их массовое прибытие к пляжам.

Читайте: "Гурзуфу и пляжам Ялты - полная хана", — соцсети о последствиях крымского наводнения (ФОТО)

Известно, что морские блохи являются представителями плотоядных ракообразных. Их размер колеблется от 0,5 до 25 см, они имеют уплощенные бока на большей части тела и коричневый цвет. Их можно повстречать в водоемах по всему миру.