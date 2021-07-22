В Израиле начинают испытания новой вакцины от COVID-19 в форме таблеток

Главная » Последние новости » Новости общества » В Израиле начинают испытания новой вакцины от COVID-19 в форме таблеток В Израиле начинают испытания новой вакцины от COVID-19 в форме таблеток

Закрыть Отправить

Для испытаний же були отобраны добровольцы

Израиль во всю готовится опробовать первую вакцину от COVID-19 в форме таблеток. Ученые подготавливают все необходимые материалы для первых клинических исследований. Кроме того в Израиле проходят исследования еще двух вакцин от вируса. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на The Jerusalem Post.

Для начала испытаний в Тель-Авивском медицинском центре необходим протокол исследований, который находится на одобрении в Минзраве Израиля. После того, как документ будет одобрен, ученые приступят к началу исследований. Производитель таблеток компания Oravax. Ею уже было подготовлено около тысячи таблеток, произведённых на одном из заводов в Европе.

Ученые Израиля занимаются разработкой вакцин и таблеток от COVID-19 совместно с индийской компанией Premas Biotech. Отличительной особенностью таблеток будет являться то, что они будут действовать сразу на три «шипа» вируса. В то время как уже зарегистрированные вакцины действуют только на один.

Так называемые шипы — это особый тип белков. COVID-19 активно использует их, чтобы прикрепляться к клеткам организма.

Читайте: В Украине не работает почти половина пунктов вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Планируется, что такие таблетки каждый человек сможет принять самостоятельно после осмотра и консультации с врачом. Также они будут эффективны от нового штамма COVID-19 «Дельта».

Условия хранения у вакцины — транспортировать при температуре холодильника, а недолго хранить можно даже при комнатной температуре.

В испытании будет участвовать 24 добровольца. Их разделят на 2 группы — по 1 и 2 таблетки. Затем измерят уровень антител.