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В Израиле начинают испытания новой вакцины от COVID-19 в форме таблеток

Главная » Последние новости » Новости общества » В Израиле начинают испытания новой вакцины от COVID-19 в форме таблеток
 
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Для испытаний же були отобраны добровольцы

Израиль во всю готовится опробовать первую вакцину от COVID-19 в форме таблеток. Ученые подготавливают все необходимые материалы для первых клинических исследований. Кроме того в Израиле проходят исследования еще двух вакцин от вируса. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на The Jerusalem Post.

Для начала испытаний в Тель-Авивском медицинском центре необходим протокол исследований, который находится на одобрении в Минзраве Израиля. После того, как документ будет одобрен, ученые приступят к началу исследований. Производитель таблеток компания Oravax. Ею уже было подготовлено около тысячи таблеток, произведённых на одном из заводов в Европе.

Ученые Израиля занимаются разработкой вакцин и таблеток от  COVID-19 совместно с индийской компанией Premas Biotech. Отличительной особенностью таблеток будет являться то, что они будут действовать сразу на три «шипа» вируса. В то время как уже зарегистрированные вакцины действуют только на один.

Так называемые шипы — это особый тип белков. COVID-19 активно использует их, чтобы прикрепляться к клеткам организма.

Читайте: В Украине не работает почти половина пунктов вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Планируется, что такие таблетки каждый человек сможет принять самостоятельно после осмотра и консультации с врачом. Также они будут эффективны от нового штамма COVID-19 «Дельта».

Условия хранения у вакцины  — транспортировать при температуре холодильника, а недолго хранить можно даже при комнатной температуре.

В испытании будет участвовать 24 добровольца. Их разделят на 2 группы — по 1 и 2 таблетки. Затем измерят уровень антител.
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