«Город превратили в помойку»: что происходит в оккупированной Ялте после потопа. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » "Город превратили в помойку": что происходит в оккупированной Ялте после потопа. ФОТО "Город превратили в помойку": что происходит в оккупированной Ялте после потопа. ФОТО

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Люди постоянно жалуются на кучи мусора.

После того как оккупированную Ялту буквально затопило в результате сильных дождей, «местные власти» не спешат ликвидировать все повреждения в городе. Люди жалуются на то, что даже огромные кучи мусора, которые расположены на центральных улицах, никто не убирает. А состояние пляжей вообще оставляет желать лучшего. Пользователи социальной сети выкладывают снимки того, что происходит в оккупированной Ялте сейчас. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «Информационное сопротивление».

Также люди пишут о том, что в районе Массндровского пляжа постоянно ведутся ремонтные работы. Сильный шут долетает до зоны отдыха. Также были снесены многие фонтанчики.

В то же время, жители города жалуются и на состояние улиц города, которые до этого времени оккупанты так и не расчистили после потопа.

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«Что творится от Черноморца и до набережной ? Почему по сей день на улицах города находятся кучи с мешками мусора после потопа сваленные в кучу? И это по центральным улицам, а не по проулкам. Дорога от Кривошты и до овощного рынка вся в завалах мусора по сей день», — пишет Светлана Маркова.

Другие пользователи сети пишут о том, что город буквально превратился в помойку.

«Сегодня в 7 утра шла с моря по Пушкинской. Такой грязи, вони я ещё не видела. На лавках спящие алкаши, при том практически на всех . И ни одного дворника.!!!!! И ни одного росгвардейца. Город превратился в помойку!!!», — пишет Мария Иванова.