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«Виртуальный тренер» на спортплощадках: в Украине анонсировали запуск новейшей э-системы

Главная » Последние новости » Новости общества » "Виртуальный тренер" на спортплощадках: в Украине анонсировали запуск новейшей э-системы
 
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Владимир Зеленский анонсировал запуск "виртуального тренера" на спортивных площадках страны.

Президент Владимир Зеленский дал старт «Здоровая Украина» и рассказал, что вскоре по всей Украине появятся десятки тысяч спортивных площадок, на них будет стенд с QR-кодом и виртуальным тренером, который будет советовать людям упражнения. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Украинскую правду.

«Причиной более 60% преждевременных смертей в Украине являются болезни системы кровообращения, в том числе инфаркты и инсульты. Их появление, а также появление многих болезней, способствуют различные факторы риска — отсутствие физической активности, избыточный вес, курение, алкоголь и неправильное питание.

«Виртуальный тренер» на спортплощадках: в Украине анонсировали запуск новейшей э-системы

К сожалению, образ жизни взрослых украинцев включает сразу несколько таких факторов риска. И к сожалению, около 70% украинцев не занимаются регулярно любой физической активностью. Это происходит по разным причинам, в том числе и из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры — удобной, современной, бесплатной, и еще важнее — рядом с домом», — сказал Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Здоровая Украина».

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«Виртуальный тренер» на спортплощадках: в Украине анонсировали запуск новейшей э-системы

В видеоролике отмечается, что вскоре в каждом городе появятся локации с виртуальным тренером. В парке будет табличка «Тренируйся здесь», нужно навести камеру смартфона на QR-код, выбрать уровень сложности и выполнять комплекс упражнений, соблюдая рекомендации тренера. Зеленский отметил, что власть хочет, чтобы в ближайшее время таких парков появились десятки тысяч — и в больших городах, и в поселках.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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