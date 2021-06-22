В Днепропетровске столкнулся микроавтобус с легковым авто, есть погибшие. ФОТО
Оба авто двигались по трассе на большой скорости
В Днепропетровской области 21 июня около 7:21 на улице Горького села Покровское Никопольского района произошло смертельное ДТП. Там лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль«ВАЗ 2111» и микроавтобус «Mercedes-Benz SPRINTER». Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ДСНС в Днепропетровской области.
На место аварии сразу же прибыли представители правоохранительных органов, а также карета скорой помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались два человека. Они были пассажирами микроавтобуса. Медики ничем не смогли им помочь. Их травмы были несовместимы с жизнью. Также травмы различной степени тяжести получили еще восемь человек. Среди них пострадали два ребенка. Сейчас их состояние оценивается как стабильно-удовлетворительное. Но они нуждаются в медицинском осмотре и помощи.
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Медики скорой пострадавших госпитализированы в Никопольского городской больницы №4.
Последствия аварии ликвидировали семь спасателей с применением двух единиц специализированной техники. На месте правоохранительные органы устанавливают причины аварии. Движение в районе дорожно-транспортного происшествия затруднено. Поэтому водителей просят заранее продумывать свой маршрут и объезжать это место.
Представители правоохранительных органов просят водителей быть предельно аккуратными на дорогах и не нарушать правила дорожного движения. Так как это может закончиться человеческими жертвами.