В Минобороны объяснили «парад на каблуках» и указали пальцем на другие страны

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В Министерстве обороны обратили внимание на другие страны, где также на парадах обувают каблуки

В Минобороны заявили о том, что в Вооруженных Силах Украины есть не только пиксель и берцы. Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на страницу ведомства в Фб.

В министерстве отметили, что есть разница в зависимости от того, по какому поводу одета форма. В этом году на День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Также, там обратили внимание на другие страны, где также не раз обували каблуки на парады.

Напомним, сегодня министру обороны принесли обувь на каблуках. Кроме того, некоторые политики очень негативно высказались об обуви на параде.

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