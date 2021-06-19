Наводнение в Ялте смыло пляжи. Курортный город лишился питьевой воды, газа и электричества (ФОТО и ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Наводнение в Ялте смыло пляжи. Курортный город лишился питьевой воды, газа и электричества (ФОТО и ВИДЕО) Наводнение в Ялте смыло пляжи. Курортный город лишился питьевой воды, газа и электричества (ФОТО и ВИДЕО)

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Оккупированная Россией Ялта (Крым) сильно пострадала от непогоды. Многие дома в городе, а также близлежащие населенные пункты оказались затоплены, лишены электричества и газоснабжения из-за оползней, вызванных проливными дождями.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщила Янина Павленко, «глава» Ялтинской оккупационной администрации, на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в Краснокаменке один человек погиб, еще одна женщина — пропала без вести, 18 человек получили ранения, двое госпитализированы, один прооперирован.

Водоснабжение было отключено во всем городе, а раздача питьевой воды жителям города началась вечером 19 июня. В результате стихийного бедствия 680 человек, включая 50 детей, стали вынужденными переселенцами; 36 крымчан остаются во временных убежищах.

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Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов прибыл в затопленную Ялту с инспекцией.

Проливные дожди смыли все пляжи в Ялте, заставив многих туристов покинуть полуостров. Соответствующее видео было размещено на телеграм-канале «Крымская ласточка».

Напомним, что в Ялте проливные дожди продолжались несколько дней и местная река Водопадная вышла из берегов. Вода текла по улицам, опрокидывая автомобили и затапливая многие дома.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что страна не должна злорадствовать по поводу наводнения в оккупированном Россией Крыму. Он назвал случившееся «стихийным бедствием».