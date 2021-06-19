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«Это лето не перестает удивлять»: вблизи Одессы был замечен смерч. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » "Это лето не перестает удивлять": вблизи Одессы был замечен смерч. ФОТО
 
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Такое природное явление очевидцы замечают несколько дней к ряду

В Черном море недалеко от Одессы несколько дней кряду замечают смерчи. В субботу, 19 июня, он поднял морскую воду в небо фонтаном. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на публикацию очевидцев в Telegram.

«На море возле Одессы сегодня было так… Это лето не перестает удивлять», — пишут пользователи соцсетей.

На видео при этом отчетливо видно, что из воды подымается столб влаги, которая уходит в небо, соединяясь с облаком.

«Это лето не перестает удивлять»: вблизи Одессы был замечен смерч. ФОТО
«Это лето не перестает удивлять»: вблизи Одессы был замечен смерч. ФОТО

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Зрелище довольно необычное. Тем более, что смерч был достаточно мощным. Он не на шутку напугал местных жителей. Ведь в последние дни Украину и так накрыли сильные дожди с грозами, которые затопили многие населенные пункты. Также сильные дожди коснулись и Одессы. Пострадали также такие города как Харьков, Запорожье, Днепр и города Западной Украины.

Многие городские коммуникации были разрушены. К примеру, в Днепре сильно пострадала набережная. Ее часть просто смыло сильным потоком воды в реку. Жители города были обескуражены случившимся. И это при том, что набережную в Днепре не так давно реконструировали.

Напомним, подобное явление было и ранее замечено в Черном море. К примеру, сообщение о нем поступало 17 июня.

На видео, снятом очевидцами под Черноморском, видно, как смерч образовывается над морем.

Также видно, что рядом со смерчем проходит грузовое судно.

Сообщается, что на завтра Гидрометцентр передал штормовое предупреждение в Одесской области.

 
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