«Слуга народа» Третьякова утверждает, что украинцам достаточно 5 тысяч гривен для счастливой жизни

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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что гражданам Украины для нормальной жизни достаточно дохода в 5-5,5 тысяч гривен. При этом она сообщила, что при этом она говорит лишь о "физиологическом уровне". С другой стороны, до этого она сетовала, что сегодняшние зарплаты нардепов ВР очень низкие.

Как информируют Экономические новости, об этом политик заявила в комментарии веб-сайту Страна.ua.

Репортеры спросил у нескольких депутатов, сколько денег должны получать украинцы для достойной жизни. Ответы колебались от 1 000 евро, 20 000, 22 000 и 30 000 гривен.

«Слуга» Галина Третьякова назвала более скромную сумму.

«Я считаю, что при нынешнем физиологическом уровне, доход должен быть 5-5,5 тысяч гривен», — сообщила Третьякова, отвечая на вопрос журналистов.

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Согласно ее мнению, нужно ориентироваться не на «физиологический» прожиточный минимум, а на «социальный и национальный» прожиточный минимум.

«По моему мнению, целесообразно установить уровень в 43-50 % от средней заработной платы, другими словами 6-7 тысяч гривен», — сказала Третьякова.

Стоит отметить, что в декларации за 2020 год Третьякова указала заработную плату в размере 510 337 гривен. В среднем это приблизительно 42 500 гривен за месяц.

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Третьякова также говорила, что сегодняшняя заработная плата нардепа «очень низкая», чтобы гарантировать их работу.

Она сетовала, что депутатам платят приблизительно 42 000 гривен в месяц, но на руки депутаты получают от 32 000 до 35 000 грн после уплаты налоговых платежей.

А вот соратники Третьяковой по парламенту назвали другие цифры заработной платы украинцев для нормальной жизни.

Как считает член партии «Батькивщина» Антон Яценко, заработная плата граждан Украины должна быть «на европейском уровне — это более 1 000 евро».

Мария Мезенцева, заместитель председателя фракции «Слуги народа», в своем ответе сослалась на методику расчета Кабинета министров, по которой, согласно ее убеждению, сумма в 5 000 гривен является недостаточной.

«Я видела последние расчеты Правительства, а также публичный опрос, который был проведен в городе Киеве. Я слышала о сумме в 5 000 гривен. Но я считаю, что этого все равно недостаточно, так как платежи за жилищные услуги растут», — сообщила Мезенцева.

Илья Кива, член партии «ОПЗЖ», ответил на данный вопрос прямолинейно.

«Я думаю, что сейчас, чтоб действительно жить в этом государстве, минимальный уровень дохода должен составлять 22 000-24 000 гривен», — утверждает Кива.

Вместо ответа Гео Лерос, экс-парламентарий от фракции «Слуги народа», решил сам задать вопрос корреспонденту.

«В вашем понимании, что такое достойный образ жизни?», спросил Лерос.

Евгений Шевченко, депутат, не так давно исключенный из фракции «Слуги народа», думает, что граждане Украины должны получать европейскую заработную плату.

«Вы завидуете Европе и заявляете, что средняя заработная плата в Европе составляет 1 200 евро. Это и есть та заработная плата, которую должны получать граждане Украины», — сообщил депутат.

Депутат Даниил Гетманцев, член фракции «Слуги народа», также призвал к «достойной жизни» в Украине.

«В Украине достойная жизнь и средняя заработная плата должна составлять приблизительно 1 000 евро», — заявил Гетманцев.