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НАТО готовит украинских офицеров к ведению операций по стандартам организации (ФОТО)

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НАТО готовит украинских офицеров к ведению боевых операций по стандартам Альянса.

В Национальном университете обороны подходит к завершению подготовка офицеров объединенных штабов оперативного уровня L-3, сообщает пресслужба Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. К обучению привлечены офицеры органов военного управления и высших военных учебных заведений страны. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на Минобороны.

Данный курс является уже вторым курсом подобного уровня, который проводится на английском языке. Во время прохождения курса слушатели совершенствуют свои теоретические знания, приобретают практические навыки по управлению и планированию действий военных подразделений в операциях ОС и НАТО. Сообщается, что главной целью курса является необходимость научить слушателей осуществлять эффективное управление в штабах оперативного уровня.

НАТО готовит украинских офицеров к ведению операций по стандартам организации (ФОТО)

Занятия проводятся преподавателями учебно-научного Центра подготовки офицеров для многонациональных штабов Национального университета обороны Украины. К проведению занятий в роли менторов и инструкторов привлечены военные советники стран-членов НАТО, которые работают в Украине. В частности, украинским военнослужащим преподают инструкторы из Канады, Королевства Дании, Федеративной Республики Германия и Соединенных Штатов Америки.

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НАТО готовит украинских офицеров к ведению операций по стандартам организации (ФОТО)

По словам руководства Центра, преподаватели пытаются развить у слушателей критическое, творческое и системное мышление. В свою очередь, привлечение иностранных инструкторов в образовательный процесс и опыт ежедневного общения на английском языке позволяют сформировать способность слушателей работать в многонациональной среде.

Стоит отметить, что планирование и ведение операций по стандартам НАТО является итоговым блоком курса L-3. Знания и навыки, полученные на курсе такого уровня, слушатели закрепляют во время командно-штабных учений с использованием системы имитационного моделирования JCATS на базе Центра имитационного моделирования НУОУ.

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Напомним, ранее Энтони Блинкен сказал, что у Украины есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в НАТО. Энтони Блинкен подчеркнул, что США поодерживают «членство Украины в НАТО. И сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении. С тех пор, когда создан план действий по членству в НАТО, был разработан ряд других очень важных инструментов, призванных помочь странам подготовиться к возможному членству, включая ежегодную программу, от которой, по нашей оценке, Украина только выиграет».
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 238

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