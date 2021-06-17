Матч Украина-Македония: В Сети поделились остроумным мемом

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Украине удалось минимально обыграть Северную Македонию

Сборная нашей страны в очень нервном матче минимально обыграла Северную Македонию на Евро-2020 — 2:1. Это стало первой победой наших игроков за семь матчей на чемпионатах Европы. В Сети действительно очень переживали на протяжении всей игры. Блогер и музыкант Иван Маруныч показал, чем чреваты подобные нервные матчи:

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Отметим, в первом туре Евро-2020 наши футболисты уступили Нидерландам со счетом 2:3. По ходу матча наша сборная смогла отыграться 0:2, но пропустили за пять минут до финального свистка.