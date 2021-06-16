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Саакашвили появился в модном френче за 100 тысяч в деловом турне по Украине (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Саакашвили появился в модном френче за 100 тысяч в деловом турне по Украине (ФОТО)
 
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на данный момент проживает в Украине. Он является главой Исполнительного комитета реформ и совершает активные деловые поездки по стране. На прошедшей неделе он посетил Мариуполь и Львов в сопровождении парламентария Елизаветы Ясько.

Служебный роман между Михо и Лизой начался прошлой осенью. Их романтические отношения интенсивно обсуждались в кулуарах Верховной Рады. По утверждают депутатов Рады, «слуга народа» Ясько якобы даже жила в загородном особняке Саакашвили, в населенном пункте Лесники, откуда она размещала свои фото из сада и гостиной в социальных сетях. Об этом информируют Экономические новости со ссылкой на Страна.ua.

По данным паблика Полиграф.НЕТ, Саакашвили будто бы «увел» Елизавету у внештатного политтехнолога «Слуги народа» Алексея Черного. По сплетням, они серьезно готовились к свадьбе, пока не возник на ее пути яркий и темпераментный Михо.

Но вскоре романтические отношения между Саакашвили и Ясько поугасли. По словам собеседника, близкого к двум политикам из фракции «Слуга народа», их отношения подостыли к Новому году. Однако свежие фото указывают, что это не так. Елизавета выглядит счастливой и просто искрится. Но она и Михаил стараются не маячить перед публикой вдвоем и не попадать в один кадр на публичных тусовках.

Саакашвили появился в модном френче за 100 тысяч в деловом турне по Украине (ФОТО)

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Недавно Саакашвили с группой народных парламентариев открыли Офис простых решений в Мариуполе. Они повстречались с батальоном местных морских пехотинцев. Кроме того, они провели встречу с представителями городских властей. Обсудили возможности развития туризма в регионе. Саакашвили также лично осмотрел городские пляжи и искупался в море вместе со «Слугой народа» Александром Качурой.

Саакашвили появился в модном френче за 100 тысяч в деловом турне по Украине (ФОТО)

Программа Саакашвили во Львове была не менее насыщенной. Тут он участвовал во встрече с 50 предпринимателями и посетил фестиваль малых виноделов. Саакашвили устроил фонтан из игристого вина вместе с главой Львова Андреем Садовым. Потом, на протяжении нескольких часов, он угощал всех гостей вечеринки вином собственной марки.

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Саакашвили появился в модном френче за 100 тысяч в деловом турне по Украине (ФОТО)

Михо избрал для дегустации на открытом воздухе пиджак из новой коллекции итальянского элитного бренда Stefano Ricci, стоимостью около 100 000 грн. Пиджак сделан вручную из шелков и телячьей кожи и имеет большой логотип на рукаве.

Саакашвили появился в модном френче за 100 тысяч в деловом турне по Украине (ФОТО)

Лиза также играла активную роль в оживленных торжественных мероприятиях во Дворце Потоцких. Но на этот раз она, вероятно, просто взяла паузу и отдыхала, так как не так давно она уже участвовала в обширной программе во время деловой поездки в Западную Украину.

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Автор: Елена Каденко
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