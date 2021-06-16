Саакашвили появился в модном френче за 100 тысяч в деловом турне по Украине (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Саакашвили появился в модном френче за 100 тысяч в деловом турне по Украине (ФОТО) Саакашвили появился в модном френче за 100 тысяч в деловом турне по Украине (ФОТО)

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на данный момент проживает в Украине. Он является главой Исполнительного комитета реформ и совершает активные деловые поездки по стране. На прошедшей неделе он посетил Мариуполь и Львов в сопровождении парламентария Елизаветы Ясько.

Служебный роман между Михо и Лизой начался прошлой осенью. Их романтические отношения интенсивно обсуждались в кулуарах Верховной Рады. По утверждают депутатов Рады, «слуга народа» Ясько якобы даже жила в загородном особняке Саакашвили, в населенном пункте Лесники, откуда она размещала свои фото из сада и гостиной в социальных сетях. Об этом информируют Экономические новости со ссылкой на Страна.ua.

По данным паблика Полиграф.НЕТ, Саакашвили будто бы «увел» Елизавету у внештатного политтехнолога «Слуги народа» Алексея Черного. По сплетням, они серьезно готовились к свадьбе, пока не возник на ее пути яркий и темпераментный Михо.

Но вскоре романтические отношения между Саакашвили и Ясько поугасли. По словам собеседника, близкого к двум политикам из фракции «Слуга народа», их отношения подостыли к Новому году. Однако свежие фото указывают, что это не так. Елизавета выглядит счастливой и просто искрится. Но она и Михаил стараются не маячить перед публикой вдвоем и не попадать в один кадр на публичных тусовках.

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Недавно Саакашвили с группой народных парламентариев открыли Офис простых решений в Мариуполе. Они повстречались с батальоном местных морских пехотинцев. Кроме того, они провели встречу с представителями городских властей. Обсудили возможности развития туризма в регионе. Саакашвили также лично осмотрел городские пляжи и искупался в море вместе со «Слугой народа» Александром Качурой.

Программа Саакашвили во Львове была не менее насыщенной. Тут он участвовал во встрече с 50 предпринимателями и посетил фестиваль малых виноделов. Саакашвили устроил фонтан из игристого вина вместе с главой Львова Андреем Садовым. Потом, на протяжении нескольких часов, он угощал всех гостей вечеринки вином собственной марки.

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Михо избрал для дегустации на открытом воздухе пиджак из новой коллекции итальянского элитного бренда Stefano Ricci, стоимостью около 100 000 грн. Пиджак сделан вручную из шелков и телячьей кожи и имеет большой логотип на рукаве.

Лиза также играла активную роль в оживленных торжественных мероприятиях во Дворце Потоцких. Но на этот раз она, вероятно, просто взяла паузу и отдыхала, так как не так давно она уже участвовала в обширной программе во время деловой поездки в Западную Украину.