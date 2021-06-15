В сети разгорелся скандал из-за питания в украинской армии (ФОТО)

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В социальной сети разразилась скандальная ситуация из-за якобы плохого питания военнослужащих Украины. Военный Роман Глех предал гласности фото с рационом питания для украинских военных на полигоне Гончаровский в Черниговской области.

Как информируют Экономические новости, соответствующие фото опубликовал военный в своем посте в Фейсбук.

На фотографии изображен рацион питания защитников Украины, но питание не выглядит симпатичным и привлекательным.

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«Эталон не Североатлантического Альянса. Часть 2». Гончаровский полигон не перестает веселить широким выбором. Фото датировано 10 июня 2021 года. Парни спросили офицера: «Так, что свиньи сейчас голодными будут?», — сказано в подписи к фото.

Это фото возмутило постоянных посетителей соцсетей.

В то же время другие военнослужащие, проходящие службу на Гончаровском полигоне, опровергли информацию о якобы проблемах с питанием.

Один из солдат, Олег Войко, сказал, что с едой на полигоне все нормально.

«Я хотел бы сказать, что не все дома так едят как здесь. Здесь кормят так, чтобы дать им кроссовки, сосиски, колбасы, тушеное мясо и сникерсы дают», — заявил он.