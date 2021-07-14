Эксперты установили генетические заболевания, которые приводят к тяжелой форме COVID-19

Главная » Последние новости » Новости общества » Эксперты установили генетические заболевания, которые приводят к тяжелой форме COVID-19 Эксперты установили генетические заболевания, которые приводят к тяжелой форме COVID-19

Закрыть Отправить

Изучением этого вопроса занималась международная группа ученых

Как было установлено, некоторые люди с определенными генетическими заболеваниями имеют склонность к тяжелой форме COVID-19. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на издание «Ракурс».

Чтобы прийти к такому выводу группа ученых изучила генетический код более 611 тысяч людей. На проверку брались клетки легких как здоровых людей, так и тех, кто имеет определенные генетические заболевания этих органов. Как было установлено, ткани легких с генетическими болезнями более «подготовлены» к заражению COVID-19. Это, в свою очередь, приводит к более тяжелым симптомам самой болезни. К тоже в разы повышается риск летального исхода для человека.

В данном случае речь идет о следующих заболеваниях:

хронической абструктивной болезни легких;

интерстициальных заболеваниях легких;

идиопатическом легочном фиброзе;

прогрессирующем рубцевании и уплотнениях легочной ткани.

Также тяжелому течению COVID-19 способствуют следующие факторы:

Читайте: Австралийские ученые нашли способ быстро остановить размножение коронавируса

пожилой возраст;

мужской пол;

курение;

высокое кровяное давление;

ожирение;

диабет.

Многие эксперты говорят о том, что уже этой осенью в Украине может начаться вторая волна эпидемии COVID-19 из-за активного распространения штамма «Дельта».