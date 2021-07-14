Эксперты установили генетические заболевания, которые приводят к тяжелой форме COVID-19
Изучением этого вопроса занималась международная группа ученых
Как было установлено, некоторые люди с определенными генетическими заболеваниями имеют склонность к тяжелой форме COVID-19. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на издание «Ракурс».
Чтобы прийти к такому выводу группа ученых изучила генетический код более 611 тысяч людей. На проверку брались клетки легких как здоровых людей, так и тех, кто имеет определенные генетические заболевания этих органов. Как было установлено, ткани легких с генетическими болезнями более «подготовлены» к заражению COVID-19. Это, в свою очередь, приводит к более тяжелым симптомам самой болезни. К тоже в разы повышается риск летального исхода для человека.
В данном случае речь идет о следующих заболеваниях:
- хронической абструктивной болезни легких;
- интерстициальных заболеваниях легких;
- идиопатическом легочном фиброзе;
- прогрессирующем рубцевании и уплотнениях легочной ткани.
Также тяжелому течению COVID-19 способствуют следующие факторы:
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- пожилой возраст;
- мужской пол;
- курение;
- высокое кровяное давление;
- ожирение;
- диабет.
Многие эксперты говорят о том, что уже этой осенью в Украине может начаться вторая волна эпидемии COVID-19 из-за активного распространения штамма «Дельта».