Украина требует энергетических «гарантий безопасности» от встречи Байдена и Меркель

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Президент Украины Владимир Зеленский возлагает надежды на Соединенные Штаты и Германию в плане предоставления "гарантий энергетической безопасности" для Украины на фоне опасений по поводу российского газопровода "Северный поток 2" в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая на этой неделе отправляется в Вашингтон для встречи с президентом Джо Байденом, заявила в понедельник, что Германия и ЕС будут гарантировать статус Украины как транзитной страны для российского газа даже после открытия газопровода «Северный поток 2», информируют Экономические новости со ссылкой Reuters.

Вашингтон опасается, что Россия может использовать «Северный поток — 2» в качестве рычага для ослабления стран ЕС путем усиления их зависимости от Москвы. Проект, завершенный примерно на 95%, обойдет Украину, лишив ее выгодных транзитных платежей и потенциально подорвав ее обороноспособность в противостоянии российской агрессии.

«Госпожа Меркель … будет в США со всей информацией. Это очень важно. После этой встречи (с Байденом — прим ред.) мы получим их предложение по гарантиям безопасности для Украины», — сказал Зеленский журналистам в Киеве.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. Усилия по урегулированию конфликта с поддерживаемыми Россией боевиками на востоке Украины зашли в тупик, несмотря на прекращение огня и мирные соглашения.

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Зеленский говорит, что Украина, если она потеряет транзитные платежи в размере 2 миллиардов долларов в год, столкнется с множеством проблем, в том числе с обеспечением энергоносителями своего 41-миллионного населения.

Раньше Украина импортировала российский газ, но с 2015 года покупает газ в Европе. В конце 2019 года российские и украинские газовые компании подписали пятилетнее соглашение о гарантированном транзите российского газа в Европу через Украину.

«Цены на газ. Одно дело, когда мы являемся транзитной страной… Но что если у нас не будет транзита? Если нет транзита, но есть возможность получать газ из Европы по договоренности, то по какой цене? Кто нам будет компенсировать?», заявил Зеленский.

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Президент Украины уверен, что Германия, США и Украина должны «просчитать все шаги и иметь все, абсолютно все, гарантии».

В последние недели цены на газ резко выросли, что вызвало обеспокоенность Украины по поводу возможности создания достаточных запасов перед зимой.