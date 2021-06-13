«Здесь свобода»: Бежавший в Киев российский оппозиционер Гудков сравнил Украину и Россию

Главная » Последние новости » Новости общества » "Здесь свобода": Бежавший в Киев российский оппозиционер Гудков сравнил Украину и Россию "Здесь свобода": Бежавший в Киев российский оппозиционер Гудков сравнил Украину и Россию

Закрыть Отправить

В интервью немецкому информационному агентству Deutsche Welle оппозиционный политик Дмитрий Гудков, после побега из России, рассказал в чем основное отличие Украины от РФ.

Отвечая на вопрос журналиста немецкого издания Дмитрий Гудков отметил, что контраст между Россией и Украиной ощущается на каждом шагу, передают Экономические новости со ссылкой на Deutsche Welle.

По мнению оппозиционного политика главное отличие двух стран, которое буквально витает в воздухе — это ощущение свободы.

Граждане Украины вольны открыто высказывать свою гражданскую позицию не опасаясь, что подъедет автозак с мигалкой, «запакует» и увезёт в неизвестном направлении.

По мнению Гудкова, политики и журналисты в Украине могут открыто и без опаски высказывать своё отношение к нынешней власти, участвовать в политических ток-шоу и высказать свою позицию, которая зачастую полностью противоположна официальной позиции власти.

Читайте: Курьез: Россия попалась на плагиате ролика What is Russia. ВИДЕО

Гудков отмечает, что в России сейчас происходят схожие процессы с Беларусью, возможно Кремль немного отстаёт от Лукашенко в жестокости и насаждению жёсткого тоталитаризма.

Но, по словам политика, Россия сможет наверстать упущенное и даже перегнать Лукашенко в его методах борьбы с оппозицией, изгоняя из страны, или сажая в тюрьму всех инакомыслящих.

«Украина в этом плане выбрала для себя другую траекторию развития», — отмечает оппозиционный политик.