Старый картридж с видеоигрой Super Mario был продан за рекордные 1,56 миллиона долларов

Главная » Последние новости » Новости общества » Старый картридж с видеоигрой Super Mario был продан за рекордные 1,56 миллиона долларов Старый картридж с видеоигрой Super Mario был продан за рекордные 1,56 миллиона долларов

Закрыть Отправить

Картридж с классической видеоигрой Nintendo "Super Mario 64" установил мировой рекорд в воскресенье: его продали на аукционе за рекордные 1,56 миллиона долларов.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Эта первая продажа игрового картриджа, превысившая 1 миллион долларов, произошла всего через два дня после того, как запечатанная копия «The Legend of Zelda», сделанная для старой консоли Nintendo NES, была продана за рекордную на то время сумму в 870 000 долларов.

Находящийся в Далласе аукцион Heritage Auctions, который занимался обеими продажами, не назвал своих покупателей. До этого рекордной для аукциона видеоигр стала продажа картриджа «Super Mario Bros.» 1986 года: он ушел за 660 000 долларов.

В последние годы ретро-видеоигры становятся все более популярными среди ностальгирующих коллекционеров, что приводит к росту цен на старые приставки и картриджи на аукционах.

Читайте: Игра Super Mario Run на iOS принесла создателям $5 млн в день выхода

В прошлом году были зафиксированы рекордные цены не только на видеоигры, но и на карты покемонов и цифровые предметы коллекционирования, известные как NFT (Non-Fungible Tokens).