Высота сугробов достигала 60 сантиметров: известный французский курорт засыпало снегом. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » Высота сугробов достигала 60 сантиметров: известный французский курорт засыпало снегом. ФОТО Высота сугробов достигала 60 сантиметров: известный французский курорт засыпало снегом. ФОТО

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Коммунальным службам пришлось применять снегоуборочную технику для расчистки дорог.

Несколько населенных пунктов на востоке Франции буквально засыпало снегом. На днях там прошли сильные штормы, которые сопровождались градом, сильным ветром и снегом. Это стало полной неожиданностью для жителей этих городов. Они стали активно выкладывать в сеть фотографии природного катаклизма в середине лета, пишут Экономические новости.

Непогода охватила несколько населенных пунктов, среди которых — популярный курорт Пломбьер-ле-Бен. Практически все улицы были усыпаны снегом. Коммунальные службы сразу же приступили к очистке территории. Для этого им пришлось применить даже снегоуборочную технику. Жители также вышли на улицу и стали расчищать снеговые завалы.

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Обильный град заблокировал водостоки на дорогах, затопило некоторые улицы, подвальные помещения и первые этажи жилых домов. Мэр города Лиди Барбо в комментариях рассказала, что это выглядело «как апокалипсис».

Пока синоптики уверяют в том, что погода на этой территории Франции больше подобных сюрпризов не принесет. Хотя, есть все основания в этом сомневаться. Так, в конце прошлого месяца многие города со всего мира страдали от сильных дождей, а другие изнемогали от сильной жары. К примеру, в Канаде столбики термометров в последнее время уверенно держаться на отметке в +45 градусов, что привело к гибели от теплового удара десятков людей.