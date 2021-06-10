Курьез: мужчина в свою последнюю выплату высыпал на лужайку бывшей жены 80000 монет

Главная » Последние новости » Новости общества » Курьез: мужчина в свою последнюю выплату высыпал на лужайку бывшей жены 80000 монет Курьез: мужчина в свою последнюю выплату высыпал на лужайку бывшей жены 80000 монет

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В прошлом месяце девушка из Ричмонда, штат Вирджиния, получила от отца последнюю выплату алиментов в размере 80 000 пенни.

«Мне только исполнилось 18 лет. Когда я была в школе, к нам домой пришел мой отец. Он арендовал трейлер», — цитирует слова Эйвери Сэнфорд издание WTVR. Об этом пишут Экономические новости.

По словам старшеклассницы Deep Run High School, ее отец «остановил трейлер перед домом и вывалил все пенни на траву, а моя мама вышла и сказала: «Что ты сбрасываешь на мою лужайку?» Она не знала, кто это был, пока он не крикнул: «Это ваша последняя выплата алиментов».

Сэнфорд сказала, что ей пришлось использовать лопату для снега, чтобы собрать все монеты, которые были выброшены ее отцом, с которым, по ее словам, она не разговаривала много лет.

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Девушка утверждает, что он пытался смутить ее, а также ее мать и сестру. «Обидно, что он действительно не задумывался об этом до того, как сделал это», — сказала Сэнфорд.

Когда его попросили прокомментировать случившееся, отец Эйвери сказал, что этот поступок стал результатом 18-летнего накопленного разочарования и что его эмоции взяли верх. Вдобавок он сказал, что меньше всего он хотел бы вбить клин между ним и его дочерью.

Однако девушка сказала, что этот поступок доказал ей, что она приняла правильное решение, держась от него подальше, поскольку она не заинтересована в отношениях с кем-либо, кто не уважает ее мать.

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«Когда вы делаете такие вещи, вашим детям действительно больно. Неважно, молодые они или взрослые, действия ваших родителей всегда будут иметь на вас какое-то влияние», — сказала Сэнфорд.

Мать Эйвери сказала, что сообщила об инциденте в полицию Хенрико.

Она и ее дочь решили пожертвовать монеты Safe Harbor, организации, которая борется с домашним насилием, сексуальным насилием и защищает жертв торговли людьми.

«Жертвуя эти деньги нуждающимся мамам и детям, я чувствую, что это действительно превращает эту ситуацию в позитив», — сказала Сэнфорд. «Вы можете извлечь из этого урок».