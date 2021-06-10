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Курьез: В Китае фотограф добежал до финиша на стометровке быстрее спортсменов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Курьез: В Китае фотограф добежал до финиша на стометровке быстрее спортсменов (ВИДЕО)
 
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В Китае во время одного из соревнований в забеге на 100 метров, фотограф продемонстрировал немыслимую скорость и добежал до финиша быстрее участников забега.

Университет в китайском городе Датуне, отныне прославился на весь мир, поскольку во время одного из университетских забегов на 100 метров, видеооператор, решив снять бегунов полностью на всей дистанции, неожиданно пришёл к финишу первым.

На видео хорошо видно, как фотограф, находящийся сбоку от дорожек, бежит рядом с легкоатлетами и опережает их. Быстроногому оператору не помешала даже камера весом примерно в 1,5 кг.

Видео этой курьезной ситуации стало одним из самых популярных в Китае.

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Напомним, мировой рекорд в беге на 100 м принадлежит легендарному ямайскому спринтеру Усэйну Болту. На чемпионате мира 2009 года в Берлине атлет преодолел дистанцию за 9,58 секунды. У женщин высшее достижение принадлежит американской легкоатлетке Флоренс Гриффит-Джойнер. На чемпионате США 1988 года она пробежала 100 м за 10,49 секунды.
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Автор: Елена Каденко
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