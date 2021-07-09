Украина введет санкции против высших должностных лиц белорусских силовых структур, а также сына Лукашенко

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Правительство Украины предложило ввести персональные санкции против 52 белорусских чиновников, включая сына президента Александра Лукашенко Виктора, говорится в подробном тексте документа, опубликованном в пятницу.

Беларусь столкнулась с политическим кризисом после выборов 9 августа, омраченных обвинениями в подтасовке голосов, что привело к массовым протестам против Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, информируют Экономические новости.

В среду правительство в Киеве решило предложить санкции против белорусских чиновников, причастных к «фальсификации» результатов президентских выборов 2020 года и нарушениям прав человека, но не назвало имен и подробностей.

В опубликованном в пятницу тексте говорится, что персональные экономические санкции против чиновников Минска будут введены на трехлетний период и включают запрет на визиты и транзит через Украину, а также замораживание активов.

Среди тех, кто попал под санкции, почти все нынешние и бывшие руководители министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности (КГБ), советники и помощники президента, а также руководители Генеральной прокуратуры и Центральной избирательной комиссии.

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Решение о санкциях было принято правительством и передано в Совет национальной безопасности и обороны при президенте Владимире Зеленском. Если Совет одобрит решение, оно будет введено в действие указом президента.

Украина заморозила контакты с соседней Беларусью в прошлом году и вместе с Европейским союзом осудила выборы как несвободные и несправедливые. Лукашенко отрицает фальсификацию выборов.