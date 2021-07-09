Политик Виктор Медведчук останется под домашним арестом до сентября

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Киевский суд в пятницу продлил домашний арест народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, до 7 сентября. Его считают главным лоббистом интересов Кремля в Украине.

Медведчук, один из лидеров оппозиционной фракции «Платформа за жизнь», находится под домашним арестом с мая. Суд возложил на него обязанность носить электронный браслет, информируют Экономические новости.

В пятницу киевский суд продлил до 7 сентября срок содержания под стражей политика, который вместе с другим депутатом, Тарасом Козаком, обвиняется в государственной измене и попытке хищения сырьевых ресурсов в Крыму. Медведчук считает обвинения в свой адрес политически мотивированными.

Козак разыскивается по этому делу. По данным украинских правоохранительных органов, он находится на территории России. Медведчук утверждает, что его соратник находится в Беларуси, где проходит лечение.

Медведчук является главным лоббистом российских интересов в Украине. Президент России Владимир Путин является крестным отцом его дочери.

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В феврале политик был подвергнут санкциям со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины. Санкции также были наложены на Козака и компании, управляющие тремя телеканалами: «112 Украина», ZIK, NewsOne.