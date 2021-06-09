Экспорт в ЕС вырос более чем на треть, — Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина значительно увеличила экспорт в ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина сообщил, что экспорт украинской продукции в Европейский Союз за первые пять месяцев 2021 года увеличился почти на треть по сравнению с прошлым годом, информируют Экономические Новости.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что благодаря рекордному росту экспорта в ЕС Украина получила дополнительные 2,7 млрд долл выручки. Премьер-министр сказал, что Евросоюз остаётся основным торговым партнёром Украины, а органы власти должны сделать все, чтобы украинские предприниматели имели наиболее полный доступ к европейским рынкам. «За первые пять месяцев наш экспорт в Европейский Союз вырос более чем на треть. Это дополнительные 2,7 млрд долл. выручки для украинского экспорта. Сейчас этот экспорт на рекордном уровне, и, естественно, Европейский Союз остаётся нашим основным торговым партнёром. Будем и дальше работать, чтобы украинские предприниматели получали наиболее полный доступ к рынкам Европы и не только», — сообщил он.

По словам премьера, правительство рассчитывает на серьёзное обновление в этом году Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а именно — его торговой части. В начале прошлой недели Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Прогнозируемый рост экспорта товаров и услуг в 2022 году составит 6,5% с последующим наращиванием темпов роста до 7,7% в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.

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Украина в 2020 году открыла 12 новых рынков для экспорта продукции, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла 2 аудита Европейского Союза по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него.

Согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2020 год сведен с дефицитом 4,88 миллиарда долларов против 10,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. В 2020 году торговала с более чем 230 странами мира и расширила перечень экспортируемых товаров.

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